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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ مدينة القصير في البحر الأحمر

استمرار أعمال تطوير
استمرار أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ مدينة القصير

أكد أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، مواصلة أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة، بهدف الحفاظ على المظهر العام للميادين والشوارع، مشيراً إلى أنه تابع، اليوم الإثنين، أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ القصير بشارع بورسعيد، حيث تأتي الأعمال تحت إشراف وتنفيذ جهاز التعمير بالبحر الأحمر.

 

أوضح رئيس مدينة القصير، أن الخطة الاستثمارية للعام الحالي تضمنت رفع كفاءة وتطوير العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية، حيث تم الانتهاء من رصف عدة مناطق، تنفيذا لتعليمات عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالصورة البصرية لأماكن التنزه بمدن المحافظة كونها مدينة سياحية.

 

وفى سياق أخر أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على متابعة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالى لمدينة القصير بصفة مستمرة ، مشيرا إلى أن الخطة جاءت لرفع كفاءة وتطوير العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية. 

 

فى ذات السياق تابعت الوحدة المحلية اليوم الثلاثاء ، استكمال تجهيز وانشاء القواعد الخرسانية لاعمدة الإنارة بالشوارع خلف فرع البنك الأهلي ، وذلك ضمن العملية الجارى تنفيذها بالمدينة. 

 

وكانت عملية الإنارة الجديدة قد تضمنت توصيل التيار الكهربائي لثلاث مناطق بالتقسيمات الجديدة،  وشملت مناطق  ٦ا و٦ب و٦ج ، ليصل إجمالى الأعمدة بالعملية إلى ٦٤٠ عامود. 

 

يذكر أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجه بتكثيف العمل الميدانى والحفاظ على المظهر العام لمدن المحافظة.

 

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