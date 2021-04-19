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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار الأعلى للإعلام

منى زكي تدعم مسلسل الطاووس

منى زكى
منى زكى

دعمت الفنانة منى زكي صناع مسلسل "الطاووس" بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه.

وشاركت منى عبر خاصية استورى  في حسابها على انستجرام و كتبت هاشتاج: "ادعم مسلسل الطاووس" وهو الهاشتاج الذي أطلقه الجمهور لدعم المسلسل.

وجاء في بيان للمجلس الأعلى للإعلام أنه تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، في مسلسل "الطاووس" وأكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

وأكد المجلس أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، لكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.

وتصدر "الطاووس" خلال الساعات الماضية، الترند على Twitter بأكثر من هاشتاج #مسلسل الطاووس ضدالقيم، وهاشتاج #ادعم مسلسل_الطاووس، وجاءت أغلب التغريدات داعمة للمسلسل.

يشار إلى أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسلسل الطاووس منى زكى سهر الصايغ الطاووس

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