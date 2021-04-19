مفتي الجمهورية : المؤسسات الخيرية لها الخبرة الكافية لجمع الزكاة وتقديمها لمستحقيها بشفافية

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الجمعيات والمؤسسات التي توجد في الدولة وتقوم بجمع أموال الزكاة لها دور هام في ايجاد مستحق الزكاة وتفيد في دفع الزكاة.



وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الجمعيات الخيرية والقانونية التي تقوم بجمع الزكاة تقدم دور مهم للمواطنين المستحقين للزكاة، مستدركا أنه المؤسسات الخيرية لها الخبرة الكافية لتحميل الزكاة وتقديمها لم يستحقها بشفافية.

وتابع رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الزكاة أولا للأقارب وبعد ذلك الجيران الأقارب وغير الأقارب، لافتا إلى أنه تتحقق صلة الارحام عن طريق الزكاة.

وقال إن زكاة المال لها مقدار معين ومحدد ومصارف أيضا، مضيفا أن فتوى الـ 10% في زكاة المال تنطبق فقط على فائدة الوديعة المودعة لأغراض معيشية، مضيفا أن قيمة زكاة المال تقدر 2.5% من المال الكلي أي ربع العُشر، مضيفا أنه الهدف من زكاة المال والحكمة منها سامية.

