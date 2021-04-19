معا نحيا حياة كريمة بالصدقات في الإسلام .. ندوة بمركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان" معاً نحيا حياة كريمة بالصدقات فى الاسلام"، استهدفت العاملين بالمؤسسات الحكومية، حاضر فيها الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، بحضور نادية شوقى، مدير مجمع إعلام قنا، و أدارها يوسف رجب، مسئول وحدة الرأي العام بالمجمع، وسهير السيد، مسئول وحدة البرامج.

قال الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، القرآن الكريم والسنة المطهرة أفاضت في الحديث عن فضل الصدقات فى الإسلام، ودورها فى إحداث حالة استقرار مجتمعي و رحمة وود بين فئات المجتمع، وجميعاً يعلم أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، و أن الصدقات من أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و تابع أبوالوفا، إذا تحدثنا عن الصدقات و العطاء فلنا نماذج كثيرة من صحابة رسول الله، كانوا رموزاً للعطاء و الخير، منهم على سبيل المثال وليس الحصر، سيدنا عثمان بن عفان رضى الله، الذى مازالت صدقاته قائمة حتى الآن، و وقفاً يدر أموالاً وخيراً ينفق منها على المسلمين حتى الآن.

و أشار أبوالوفا، إلى أن الصدقة لها صور كثيرة، لا تتوقف على إخراج المال أو المواد الغذائية، فالكلمة الطيبة صدقة والابتسامة فى وجه أخيك صدقة، و للصدقات ضوابط وضحها القرآن الكريم فى أكثر من آية، كما أن رسولنا الكريم وضع ضوابط للصدقات حتى لا يتحول المعطى إلى سائل.

و أوضح مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حريصاً على إحياء روح البذل، فبالصدقات تستطيع أن تجلب وداً ورحمة، كما أنها ترفع قدر المتصدق وتحمى المجتمع من الكثير من الأضرار التي قد يرتكبها من يشعر بالعوز والحاجه.

و أضاف أبوالوفا، بأن صدقة الفطر لشهر رمضان هذا العام تتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيهاً ، ويجب على الجميع المبادرة بإخراجها حتى يتمكن مستحقيها من الانتفاع بها وشراء ما يحتاجون من مستلزمات قبل العيد.

مجمع إعلام قنا

IMG-20210419-WA0025

IMG-20210419-WA0026

IMG-20210419-WA0024

IMG-20210419-WA0021

IMG-20210419-WA0022

IMG-20210419-WA0023

IMG-20210419-WA0019