عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معا نحيا حياة كريمة بالصدقات في الإسلام .. ندوة بمركز إعلام قنا

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان" معاً نحيا حياة كريمة بالصدقات فى الاسلام"، استهدفت العاملين بالمؤسسات الحكومية، حاضر فيها الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، بحضور نادية شوقى، مدير مجمع إعلام قنا، و أدارها يوسف رجب، مسئول وحدة الرأي العام بالمجمع، وسهير السيد، مسئول وحدة البرامج.

 

قال الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، القرآن الكريم والسنة المطهرة أفاضت في الحديث عن فضل الصدقات فى الإسلام، ودورها فى إحداث حالة استقرار مجتمعي و رحمة وود بين فئات المجتمع، وجميعاً يعلم أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، و أن الصدقات من أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

و تابع أبوالوفا، إذا تحدثنا عن الصدقات و العطاء فلنا نماذج كثيرة من صحابة رسول الله، كانوا رموزاً للعطاء و الخير، منهم على سبيل المثال وليس الحصر، سيدنا عثمان بن عفان رضى الله، الذى مازالت صدقاته قائمة حتى الآن، و وقفاً يدر أموالاً وخيراً ينفق منها على المسلمين حتى الآن.

 

و أشار أبوالوفا، إلى أن الصدقة لها صور كثيرة، لا تتوقف على إخراج المال أو المواد الغذائية، فالكلمة الطيبة صدقة والابتسامة فى وجه أخيك صدقة، و للصدقات ضوابط وضحها القرآن الكريم فى أكثر من آية، كما أن رسولنا الكريم وضع ضوابط للصدقات حتى لا يتحول المعطى إلى سائل.

 

و أوضح مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حريصاً على إحياء روح البذل، فبالصدقات تستطيع أن تجلب وداً ورحمة، كما أنها ترفع قدر المتصدق وتحمى المجتمع من الكثير من الأضرار التي قد يرتكبها من يشعر بالعوز والحاجه.

 

و أضاف أبوالوفا، بأن صدقة الفطر لشهر رمضان هذا العام تتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيهاً ، ويجب على الجميع المبادرة بإخراجها حتى يتمكن مستحقيها من الانتفاع بها وشراء ما يحتاجون من مستلزمات قبل العيد.

 

مجمع إعلام قنا

IMG-20210419-WA0025
IMG-20210419-WA0025
IMG-20210419-WA0026
IMG-20210419-WA0026
IMG-20210419-WA0024
IMG-20210419-WA0024
IMG-20210419-WA0021
IMG-20210419-WA0021
IMG-20210419-WA0022
IMG-20210419-WA0022
IMG-20210419-WA0023
IMG-20210419-WA0023
IMG-20210419-WA0019
IMG-20210419-WA0019
IMG-20210419-WA0020
IMG-20210419-WA0020
قنا مجمع إعلام قنا ندوة الصدقات الإسلام حياة كريمة

موضوعات متعلقة

كورونا تتغول فى قنا.. طبيب يفقد والديه خلال ساعات معدودة بعد إصابتهما بكورونا

طبيب الغلابة.. وفاة جراح بعد صراع مع كورونا فى قنا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: يجوز للمصريين في الخارج إرسال زكاتهم إلى مصر

تعرف على أسرع الزيجات التي انتهت بالانفصال في الوسط الفني

منظمة الأرصاد الجوية: 50 مليون شخص تضرروا في 2020 بسبب "كوارث المناخ"

أزمة في الأهلي قبل مباراة سموحة.. كيف يتعامل موسيماني!

متصدرا سباق رمضان .. اعلان راغب علامة لـ مدينتى تريند على السوشيال ميديا .. صور

حصص مصر تنشر نماذج استرشادية لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات أبريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى لـ جماهير الأهلي حول موعد عودة المصابين

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد وفرص لسقوط أمطار غدا

بشرى للعاطلين عن العمل.. تعويض بطالة 40% من أجر الاشتراك الأخير فى التأمينات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ