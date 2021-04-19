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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الجمهورية: يجوز إخراج الزكاة لصندوق تحيا مصر

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الزكوات ينبغي أن تكون الأقرب لـ أولا، مضيفا أن يجوز إخراج الزكاة لصندوق تحيا مصر.

 

وتابع خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الجمعيات والمؤسسات التي توجد في الدولة وتقوم بجمع أموال الزكاة لها دور هام في إيجاد مستحق الزكاة وتفيد في دفع الزكاة.


وأضاف علام، أن الجمعيات الخيرية والقانونية والي تجمع الزكاة مهمة في العصر الحالي، مستدركا أنه المؤسسات الخيرية لها الخبرة الكافية لتحميل الزكاة وتقديمها لم يستحقها بشفافية.

وتابع رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الزكاة أولا للأقارب وبعد ذلك الجيران وغير القريب بعدهم، وللأقارب فيها تحقيق لصلة الأرحام في هذه الزكاة، لافتا إلى أنه تتحقق صلة الأرحام عن طريق الزكاة.

فيما قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن زكاة المال لها مقدار معين ومحدد ومصارف أيضا، مضيفا أن فتوى الـ 10% في زكاة المال تنطبق فقط على فائدة الوديعة المودعة لأغراض معيشية.
 

مفتي الديار اخبار التوك شوك

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