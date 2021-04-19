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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يتوقع زيادة عجلة الإنتاج فى 2022 مع انحصار فيروس كورونا

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب حسن عمار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن توقعات صندوق النقد الدولى بانتعاش الاقتصاد المصري والعالمي خلال عامي 2021 و2022 يأتى بناء على انحصار موجة كورونا وبالتالى زيادة عجلة الانتاج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمار الخارجى والمحلى.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى انه مع انحصار فيروس كورونا سيزيد الطلب على التصنيع المحلى مما يساعد فى الحد من الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة مما سيوفر فرص عمل مباشرة.

وكان نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022".

واستعرض الإنفوجراف عددًا من أبرز النقاط الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري؛ فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولًا إلى 5.7% في 2022، مقارنة بـ 3.6% في 2020. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة بـ 5.7% في 2020.

وعالميًّا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% في 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.

وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.

موجة كورونا معدلات النمو الاقتصادى التصنيع المحلى الاستثمار الخارجى العملة الصعبة

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