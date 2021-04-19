عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شغال 24 ساعة .. إفتتاح مركز طب أسرة أبوخليفة في الإسماعيلية

افتتاح مركز طب أسرة
افتتاح مركز طب أسرة أبوخليفة في الاسماعيلية

افتتح الدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب جامعة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية،  مركز طب أسرة أبوخليفة للعمل على مدار الـ24، رافقهم الدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى الجامعي، والدكتور مصلح عبدالرحمن رئيس قسم طب الأسرة بجامعة قناة السويس، وجمال دياب مدير مراكز طب الأسرة، واللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وأكد الدكتور أسامة عنتر، أن أعمال تطوير المراكز الطبية التابعة للجامعة -والمتمثلة في 9 مراكز موزعة على محافظات القناة “الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس”  تأتي على أجندة الأولويات لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير المنشآت الطبية وإمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية، وعملها على مدار الـ24.

وأشار إلى أن ذلك تم حرصاً على على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمرضى وتقليل رحلة المريض خاصة في الليل، وتسهيل عملية حصول المواطنين على خدمات طبية على مدار الـ24  وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى للمتعاملين مع منشآتها.

وقال الدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية، أن المراكز الطبية التابعة لجامعة قناة السويس، تقدم العديد من الخدمات للمرضى مثل "خدمة الطوارىء، الخدمة العلاجية للمرضى من ذوي الحالات المرضية الحادة والمزمنة، والخدمات الصحية لكبار السن،  فضلا عن وجود معمل لإجراء التحاليل، و تقديم خدمات، تنظيم أسرة، ورعاية الحوامل، ورعاية الأطفال، والتثقيف الصحي، و يقدم المركز أنشطة تعليمية وتدريبية للطلبة فى مرحله البكالوريوس والدراسات العليا لطب الأسرة.

وأكد الدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة، أن تطوير المراكز الطبية مستمر خلال الفترة القادمة لتعمل بأكملها على مدار الـ24 ساعة، مشيراً إلى أن تطوير المراكز الطبية التابعة للجامعة تعد نقلة نوعية للقطاع الصحى فى بإقليم القناة بما يضمنه من علاج لكل المصريين على مدار الساعة، بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية وعلاجية مميزة، ووفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

ووجه اللواء أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، الشكر لإدارة المستشفيات الجامعية، على عمليات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مما ساهم في تطوير المنظومة بالمدينة ، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي ضمن حزمة الخدمات المجتمعية التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، حرصاً على توفير حياة كريمة لهم، مشيراً الى أن المرحلة التي تمر بها البلاد خير دليل على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

اخبار الاسماعيلية طب الاسرة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

حسام موافي: جميع مرضى القلب والشريان التاجي مدخنون

رئيس جامعة طنطا : صناع الخير طاقة نور بمحافظة الغربية

تارا عماد تروج للحلقة السابعة من مسلسل "موسي" على طريقتها

ترشيحاتنا

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

صلى به الرسول وأدى فيه صلاة الغائب على النجاشي.. مسجد الغمامة وأثره النبوي

إبعد عني.. فهد المولد يصرخ في وجه رامز جلال.. فيديو

ننشر صور الأسلحة والحزام الناسف المضبوطة مع الإرهابيين المتورطين بقتل المواطن نبيل حبشى

بسبب سلالة مرعبة من كورونا.. بريطانيا تضيف الهند إلى القائمة الحمراء

صراخ ورعب فهد المولد في مقلب رامز عقله طار.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

رسالة من السيسي إلى الرئيس الكيني بشأن مفاوضات سد النهضة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى لـ جماهير الأهلي حول موعد عودة المصابين

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ