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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشوه المنظر الجمالي للثغر..إزالة الإعلانات المخالفة من أحياء الإسكندرية

إزالة الإعلانات المخالفة
إزالة الإعلانات المخالفة من أحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة التي تشوه المظهر الجمالي للمدينة.

 

في حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، نفذت وحدة الإعلانات بالحي حملة مسائية لإزالة المخالفات الإعلانية في طريق الحرية وشارع المشير ومحيط محطة سيدي جابر، وأيضاً ميدان فيكتور عمانويل.

 

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كما نفذت إدارة أشغال الطريق بحي شرق حملة مسائية شملت الشوارع الآتية؛ ويلي اسبرنج السيوف وأحمد ابوسليمان وعزيز انطوان السيوف وجميلة بوحريد السيوف، بالإضافة إلى المرور على طريق المطار، وتم التحفظ على عدد من حالات الأشغال المختلفة وإيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.

 

وفي حي العامرية ثان، برئاسة اللواء حسام الشيخ، شنت إدارة إشغال الطريق بالحي حملات إزالة الإعلانات المخالفة .

 

وبناء علي تعليمات رئيس حي العامرية أول، قامت إدارة إشغال الطريق  بإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة بشارع القسم، ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.

 

وفي سياق آخر، شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملات مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات على الطريق العام من أجل إعادة الانضباط للشارع السكندري، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الأحياء، وتعليمات اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط. 

 

وتوجهت الحملة الاولى الى شوارع: شامبليون، عبدالعزيز الخيام، وسليم حسن، وسامي جنينة، وعبدالكريم الخطابي، بينما توجهت الحملة الثانية الي شارع عبد المنعم سند، بجوار مسجد ومستوصف نور الاسلام تقاطع شارع ممفيس كامب شيزار، في حين توجهت الحملة الثالثة الي شوارع: سوتير، النبي دانيال، فؤاد، صفية زغلول، والعطارين وتم خلالها ضبط عدد ٥٠ حالة إشغال متنوع ورفعها والتحفظ عليها.

 

يأتي هذا استجابة لشكاوى عددًا من المواطنين، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة، وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط الشارع، والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لشوارع الحي، تم الدفع بعدد ٣ حملات لجميع شوارع الحي.

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