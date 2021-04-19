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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تؤكد انخفاض إصابات كورونا.. وتعلن بدء فعالية لقاحاتها الـ3

بايدن و والينسكي
بايدن و والينسكي

أكد خبير الأمراض المعدية والمستشار  الطبي في البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن اللقاحات الـ 3 التي يجري بها التطعيم في أمريكا بما فيها جونسون أند جونسون فعالة في التجارب السريرية، وأن نتائجها تسير قدمًا فيما يخص صحة المرضى وتعافيهم من وباء كوفيد19.

 

وذكر  كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي ، أن واشنطن ستتحرك على الأرجح لاستئناف توفير لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

 

وقال فاوتشي إنه يتوقع اتخاذ القرار عندما يجتمع مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة لمناقشة التوقف المؤقت للقاح جونسون، المكون من جرعة واحدة".

 

وأضاف: "سأكون مندهشا للغاية إذا لم يكن لدينا استئناف للقاح بشكل ما بحلول يوم الجمعة.. لا أتوقع حقا أنهم سيرغبون في تمديد التعليق لفترة أطول قليلا".

 

وأعرب عن اعتقاده بأن المنظمين الفيدراليين يمكنهم إعادة استخدام اللقاح مع قيود قائمة على العمر أو الجنس أو مع تحذير شامل، بحيث تتم إدارته بطريقة مختلفة قليلا عما كان عليه قبل التوقف".

 

من جانبها، قالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة،  روشيل والينسكي، إن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يظهر إن فعالية اللقاحات مع المرض.

وذكرت روشيل والينسكي ، اليوم الإثنين ، أن حقيقة أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد تلقت أقل من 6000 تقرير عن حالات اختراق لـ Covid-19 بين أكثر من 84 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل ، تظهر أن "هذه اللقاحات تعمل".

 

وقالت والينسكي : "في الأسبوع الماضي ، أصدرنا بيانات عن عدد الإصابات المفاجئة للأشخاص الذين ، على الرغم من تلقيحهم التطعيم ، لا يزال اختبارهم إيجابيًا لـ Covid-19 بعد أكثر من 14 يومًا من حصولهم على جرعة اللقاح الثانية".

 

وأردفت  والينسكي، إن عدد الحالات حتى الآن يأتي من 43 ولاية فقط ومن المحتمل أن يكون أقل من الواقع، ولكن "لا يزال هذا يمثل نقطة مهمة  بأن هذه اللقاحات تعمل".

 

ومن بين تلك الحالات البالغ عددها ما يقرب من 6000 حالة، "لم تظهر أي أعراض على 30٪ تقريبًا. وهذه أخبار مشجعة حقًا".

 

وتابعت مديرة مركز السيطرة على الأمراض"هذا هو بيت القصيد ، الحصول على لقاح سيساعد في حمايتك. ستساعد في حماية الآخرين وستساعدنا على إنهاء هذا الوباء. كلما تم تطعيم المزيد من الناس ، قل عدد الإصابات ، مما يعني ظهور عدد أقل من المتغيرات ، وسيحدث عدد أقل من الإصابات المفاجئة ، وكلما أسرعنا في العودة إلى القيام بالأشياء التي نحبها ".  

 

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