اجتماع لسرعة تسليم أرض مساكن الجلاء بالمنصورة لتطويرها

قام اليوم الاثنين اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام لمحافظة الدقهلية برئاسة الإجتماع التنسيقي لسرعة تسليم أرض مساكن الجلاء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في أعمال تنفيذ مشروع عمارات الجلاء الجديدة ومتابعة أعمال التطوير بأرض الصوامع بمدينة المنصورة وذلك بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات .



جاء ذلك بحضور المهندسه نهاد البلتاجى مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة والنقيب أحمد إسماعيل ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندسة شيماء صديق مدير إدارة المرافق بالمحافظة والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة وممثل شركة المياه والكهرباء والغاز والإتصالات .



وأكد السكرتير العام علي ضرورة سرعة إزالة المعوقات للبدء في أعمال تنفيذ مشروع عمارات الجلاء الجديدة بنطاق حي غرب المنصورة حيث تقرر خلال الإجتماع فصل جميع المرافق عن المساكن القديمة والتي تشمل الكهرباء والمياه والغاز وذلك لتسليم الموقع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء الفوري في أعمال الإزالة وتنفيذ المشروع .



كما أكد السكرتير العام علي إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ مشروع عمائر ارض الصوامع التابعة لحي شرق المنصورة والمقرر إنشاء 11 برج سكني عليها بإجمالي 956 وحدة سكنية حيث تم البدء الفعلي في أعمال التنفيذ .



الجدير بالذكر أن عدد العمارت السكنية المقرر إزالتها علي أرض الجلاء 16 عمارة بإجمالي 420 وحدة سكنية وتم تسليم عقود الوحدات الجديدة لسكان تلك العمارات وتم صرف قيمة إيجارية لمدة عام مقدماً لكل أسرة لحين الإنتهاء من تنفيذ المشروع وتم إخلاء كافة السكان للبدء الفوري في أعمال الإزالة .

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