بيطري الوادي الجديد يواصل فعاليات التحصين بقري ومراكز المحافظة

تواصل مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، تنفيذ حملاتها البيطرية لليوم الثاني ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن ، في 5 مناطق بالمحافظة.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان صحفي ، اليوم الاثنين ، إن لجان التحصين تنفذ أعمالها بمنطقة آبار "بشندي الشرقية" وكذلك المناطق التي تخلفت عن التحصين بوحدة بلاط، ومنطقة أولاد عبد الله بوحدة "تنيدة" التابعة لإدارة بلاط البيطرية.

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ولفت إلى مواصلة أعمال الحملة بمنطقة بئر عبد العظيم بوحدة قرية "النهضة"، ومنطقة الـ 400 بوحدة الفرافرة ووحدة الأمل بمنطقة الكفاح بدائرة الفرافرة البيطرية.



وتابع أن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس في (الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة)، تواصل العمل ليلًا ونهارا لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض، مناشدا جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس في تقديم المواشي للجان التحصين حتى يجري الانتهاء سريعًا من أعمال التحصينات، كما أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تواصل عمل ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.



من جانب آخر أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين ، عن البدء في حصاد محصول البصل بمنطقة درب الأربعين التي تضم مساحات من الزراعات الناجحة من البصل التابعة لإدارة باريس الزراعية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة من البصل بمركز باريس 190 فدانا.



قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في بيان صحفي، إن المساحات المنزرعة من البصل الفتيل والروس والمقور في الموسم الشتوي 2020 /2021 على مستوى المحافظة بلغ 5678.16 فدانًا، منها 1802.10 فدًانا بصل فتيل وأكبر مساحة منزرعة بمركز الخارجة بواقع 986 فدانًا، والمساحة المنزرعة من البصل المقور بلغت 85 فدانا.



وأضاف المرسي، أنه بالنسبة للبصل الروس تبلغ المساحة المنزرعة 3791.6 فدان، وأكبر مساحة بمركز الفرافرة، حيث تبلغ 2064 فدانا.



من ناحية أخري كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.