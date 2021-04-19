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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش فنية وأنشطة ثقافية ببيوت الثقافة في الوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الاثنين، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان بفرع ثقافة الوادي الجديد.

 

وقال محسن حسب، وكيل وزارة الثقافة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، إنه جرى تنظيم ورش فنون تشكيلية في عدة مواقع منها ورشة رسم بعنوان "أهلا رمضان" ببيت ثقافة القصر، مكتبة الطفل والشباب بباريس، مكتبة الطفل والشباب ببغداد، إلى جانب إعداد مجلة حائط عن شهر رمضان ببيت ثقافة المنيرة.

 

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وأوضح أن قصر ثقافة الطفل بالخارجة  قام بتنفيذ ورشة فوم وعمل مجسم لفانوس رمضان، إلى جانب ورشة علوم حيث تم التعرف على كيفية عمل "عجينة الورق" مع سامى كسبان، ونظم بيت ثقافة بولاق ورشة لفانوس رمضان من مخلفات البيئة، وأعد بيت ثقافة بلاط ورشة رسم وتلوين بعنوان "شم النسيم"، بالإضافة إلى ورشة فنية رسم عن الربيع ببيت ثقافة المنيرة.


وأضاف محسن، أن مكتبة الطفل والشباب نظمت ورشة رسم بعنوان "تحرير سيناء"، كما قدم بيت ثقافة الجديدة فقرات مواهب في الشعر، بينما قامت مكتبة شرق بولاق بسرد قصة بعنوان "الكرم"، بجانب ذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى بعنوان "أنا وكافل اليتيم" من تنفيذ محمد مرزوق، بالإضافة إلى ذلك نظم نادي أدب قصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية وتقديم العديد من القصائد والفقرات الشعرية للشباب من الشعراء.


ولفت محسن، إلى أن الأنشطة الثقافية تنفذ على أرض المحافظة برعاية الدكتور أحمد العواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وبإشراف الكاتب الصحفي محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.
 

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