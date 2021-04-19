العراق تستعد لإغلاق جميع مخيمات النازحين قريبا

تستعد الحكومة العراقية لإغلاق جميع المخيمات في البلاد التي تأوي اللاجئين والمشردين داخليا.

ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء العراقي بيانا، اليوم الإثنين، جاء فيه: "خطة الإغلاق [للمخيمات] تشمل توفير الخدمات المدنية المناسبة، وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء مساكن غير مكلفة نسبيًا حتى يتمكن النازحون داخليًا من العودة بحرية إلى منازلهم".

ويعد إغلاق مخيمات النازحين من أهم فقرات البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي شدد على ضرورة توفير الدعم لوزارة الهجرة والمهجرين لحسم هذا الملف بالنحو الذي يضمن عودة آمنة وطوعية.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، لا يزال 1.2 مليون نازح داخليا في العراق حاليًا، ولم يتمكن أكثر من نصفهم من العودة إلى ديارهم منذ أكثر من أربع سنوات كما يحتاج حوالي 4.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتدهور وضع النازحين داخلياً في عام 2020 مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في العراق. كما ورد في بيان للحكومة العراقية، ستقوم السلطات قريباً بتلقيح اللاجئين والنازحين داخلياً. ومن المتوقع خلال المرحلة الأولى توفير عقار مكافحة فيروس كورونا لما يقرب من 500 ألف مواطن.