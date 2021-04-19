عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تستعد لإغلاق جميع مخيمات النازحين قريبا

صدى البلد

 

تستعد الحكومة العراقية لإغلاق جميع المخيمات في البلاد التي تأوي اللاجئين والمشردين داخليا.

ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء العراقي بيانا، اليوم الإثنين، جاء فيه: "خطة الإغلاق [للمخيمات] تشمل توفير الخدمات المدنية المناسبة، وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء مساكن غير مكلفة نسبيًا حتى يتمكن النازحون داخليًا من العودة بحرية إلى منازلهم".

ويعد إغلاق مخيمات النازحين من أهم فقرات البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي شدد على ضرورة توفير الدعم لوزارة الهجرة والمهجرين لحسم هذا الملف بالنحو الذي يضمن عودة آمنة وطوعية.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق، لا يزال 1.2 مليون نازح داخليا في العراق حاليًا، ولم يتمكن أكثر من نصفهم من العودة إلى ديارهم منذ أكثر من أربع سنوات كما يحتاج حوالي 4.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتدهور وضع النازحين داخلياً في عام 2020 مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في العراق. كما ورد في بيان للحكومة العراقية، ستقوم السلطات قريباً بتلقيح اللاجئين والنازحين داخلياً. ومن المتوقع خلال المرحلة الأولى توفير عقار مكافحة فيروس كورونا لما يقرب من 500 ألف مواطن.

ترشيحاتنا

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

صلى به الرسول وأدى فيه صلاة الغائب على النجاشي.. مسجد الغمامة وأثره النبوي

إبعد عني.. فهد المولد يصرخ في وجه رامز جلال.. فيديو

ننشر صور الأسلحة والحزام الناسف المضبوطة مع الإرهابيين المتورطين بقتل المواطن نبيل حبشى

بسبب سلالة مرعبة من كورونا.. بريطانيا تضيف الهند إلى القائمة الحمراء

صراخ ورعب فهد المولد في مقلب رامز عقله طار.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

رسالة من السيسي إلى الرئيس الكيني بشأن مفاوضات سد النهضة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى لـ جماهير الأهلي حول موعد عودة المصابين

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ