شاهد .. ضرب مبرح لـ فهد المولد بسلاح رامز جلال

وقع فهد المولد، لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وشارك فهد المولد ، في الألعاب الترفيهية التي تسبق مقلب رامز جلال، وسخر منه رامز جلال منه، قائلا:" تحس فهد داخل يغير لمبة وبيمشي غلط ".

وتعرض فهد المولد ، لضرب مبرح من رامز جلال في لعبة حرب الألوان، وقام رامز جلال بتصويب كرات الألوان تجاه فهد المولد مستخدما سلاح اللعبة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.