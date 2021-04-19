اقتصاد الامارات|غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع أرمينيا

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومهير كردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.



حضر اللقاء - الذي عقد في مقر الغرفة - عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبا مدير عام الغرفة.

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وأشاد المهيري في تقرير نقلته وكالة الانباء الاماراتية " وام"، بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا الصديقة، معربا عن حرص غرفة أبوظبي على الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.



وتطرق المهيري - خلال حديثه مع السفير الأرميني - إلى دور غرفة أبوظبي في تحفيز اقتصاد الإمارة وتحقيق رؤيتها الاقتصادية، وذلك عبر تيسير وتسهيل أعمال الشركات العاملة فيها، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية لأعضائها، وتوثيق الشراكات الدولية بين مؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم.



تقدم السفير الأرميني بالشكر لغرفة أبوظبي على حفاوة الاستقبال خلال الزيارة، مبديا تطلعه إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال في الإمارات وجمهورية أرمينيا والاستفادة من خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية والإدارية، باعتبارها مركزا متطورا في تبني أهم الأساليب الإدارية الحديثة في إدارة الأعمال.



واستعرض السفير الأرميني فرص الاستثمار والتسهيلات التي توفرها الحكومة الأرمينية للمستثمرين الأجانب، والخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الأرمينية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.