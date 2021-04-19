رسميا.. السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

أعلن مجلس السيادة والحكومة السودانية، اليوم الإثنين، التصديق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وقال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، في تغريدة على "تويتر": "مجلسا السيادة والوزراء يجيزان إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل بشكل نهائي".

وظل القانون ساريا في السودان منذ عام 1958 أي قبل نحو 63 عاما وينص على منع أي سوداني من عقد أي اتفاق من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل.

وكان نفس المنع ينطبق على تصدير السلع السودانية إلى البلاد، التي تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

وكان القانون يحظر دخول أو تبادل أو الإتجـار في البضـائع والسلـع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.