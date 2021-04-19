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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة طلعت تكشف كواليس اختيارها للمشاركة في مسلسل الاختيار2

غادة طلعت
غادة طلعت

كشفت الفنانة الشابة غادة طلعت، لـ "صدى البلد" عن كواليس اختيارها للمشاركة في مسلسل" الاختيار ٢" بدور فاطمة " أم ابراهيم " زوجة قتيل رابعة .

 

وقالت غادة :" أثناء عرض مسرحية " سينما مصر " ، تواجد المخرج بيتر ميمي وحضر العرض  وكنت أقدم أثناء العرض دور أكثر من شخصية منهم تحية كاريوكا والوجه الثاني لسناء جميل وشخصيات مابين كوميدي وتراجيدي ".


وتابعت:" بعد العرض تقابلت مع بيتر ميمي  وأثني على أدائي خلال العرض .. وأبلعني أنه لابد ان يكون هناك تعاون بيننا في الأعمال المقبلة".
 

واستطردت: " وبالفعل وجدت بعدها شركة الانتاج تتحدث معي ومضيت الدور ووجدته صغير كان ثلاثة مشاهد ، مشهدين أتحدث فيهم ومشهد صامت وهو مشهد الموت " .
 

واختتمت: " كنت حاسة إن الدور مش هيبان ولكن فكرة إن أشارك في مسلسل الاختيار2 ولو في مشهد كان شرف كبير بالنسبة لي ".

 

وكانت غادة قد استطاعت لفت الأنظار بشدة خلال ظهورها في الحلقة الخامسة من مسلسل " الاختيار ٢" حيث اصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

كريم عبد العزيز شركة سينرجي بيتر ميمي مسلسل الاختيار 2 غادة طلعت

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