إسرائيل تتعاقد مع فايزر لشراء ملايين اللقاحات لعام 2022

وقعت إسرائيل اليوم الاثنين، اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر يسمح لها بالحصول على ملايين الجرعات الإضافية من لقاح فايزر الملائمة للتصدي للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة.

من جهة ثانية تلقى الفلسطينيون شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس للبلدان الفقيرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه باللغة العربية: "أبرمت إسرائيل اليوم الإثنين اتفاقية مع شركة فايزر لشراء ملايين الجرعات من اللقاحات من المقرر تزويدها بها عام 2022".

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن "تكون اللقاحات ملائمة للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، وستضمن الإضافة التي تم التوقيع عليها استمرار تعامل إسرائيل الجيد مع فيروس كورونا حتى نهاية عام 2022 على أقل تقدير".

وأعطت إسرائيل جرعتي اللقاح لنحو خمسة ملايين شخص من أصل 9,2 مليون نسمة، الأمر الذي انعكس على أعداد الإصابات التي شهدت انخفاضا ملموسا مع تسجيل نحو 200 إصابة يومية، في مقابل أكثر من عشرة آلاف في منتصف يناير.