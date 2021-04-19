عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتعاقد مع فايزر لشراء ملايين اللقاحات لعام 2022

صدى البلد

وقعت إسرائيل اليوم الاثنين، اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر يسمح لها بالحصول على ملايين الجرعات الإضافية من لقاح فايزر الملائمة للتصدي للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة.

من جهة ثانية تلقى الفلسطينيون شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس للبلدان الفقيرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه باللغة العربية: "أبرمت إسرائيل اليوم الإثنين اتفاقية مع شركة فايزر لشراء ملايين الجرعات من اللقاحات من المقرر تزويدها بها عام 2022".

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن "تكون اللقاحات ملائمة للنسخ المتحورة من فيروس كورونا، وستضمن الإضافة التي تم التوقيع عليها استمرار تعامل إسرائيل الجيد مع فيروس كورونا حتى نهاية عام 2022 على أقل تقدير".

وأعطت إسرائيل جرعتي اللقاح لنحو خمسة ملايين شخص من أصل 9,2 مليون نسمة، الأمر الذي انعكس على أعداد الإصابات التي شهدت انخفاضا ملموسا مع تسجيل نحو 200 إصابة يومية، في مقابل أكثر من عشرة آلاف في منتصف يناير.

إسرائيل فيروس كورونا لقاحات الصحة العالمية

ترشيحاتنا

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

صلى به الرسول وأدى فيه صلاة الغائب على النجاشي.. مسجد الغمامة وأثره النبوي

إبعد عني.. فهد المولد يصرخ في وجه رامز جلال.. فيديو

ننشر صور الأسلحة والحزام الناسف المضبوطة مع الإرهابيين المتورطين بقتل المواطن نبيل حبشى

بسبب سلالة مرعبة من كورونا.. بريطانيا تضيف الهند إلى القائمة الحمراء

صراخ ورعب فهد المولد في مقلب رامز عقله طار.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

رسالة من السيسي إلى الرئيس الكيني بشأن مفاوضات سد النهضة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى لـ جماهير الأهلي حول موعد عودة المصابين

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ