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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|المركز الوطني للتخصيص يستضيف ملتقى المستثمرين الصيني

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

نظم المركز الوطني للتخصيص، ملتقى المستثمرين الصيني الافتراضي بحضور ومشاركة أكثر من (100) من مختلف المستثمرين والشركات الصينية المهتمة بالمشاركة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين والتى يقودها المركز الوطني للتخصيص، وهذا يعد اللقاء الثاني خلال هذا العام وضمن لقاءات المركز الدورية وخطة تفاعله مع مختلف المستثمرين المحليين والدوليين.


وأوضح مدير التسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة هاني الصائغ في تصريحات لوكالة الانباء السعودية " واس"، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين المركز والشركات والمستثمرين الصينيين في مختلف القطاعات وتشجيعهم على المساهمة والاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتوسع في أسواق جديدة مثل السوق السعودي بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القطاعات المستهدفة بالتخصيص والفرص الاستثمارية بها والتى تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة مثل قطاع المياه والنقل وقطاع الصحة والتعليم والبيئة والمياه والزراعة وغيرها من القطاعات الستة عشر المستهدفة بالتخصيص.

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وأكد أن الملتقى أسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الصينيين للإطلاع والتعرف على الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات المستهدفة بالتخصيص بدعم من المركز الوطني للتخصيص في مختلف القطاعات الحيوية، مشيراُ في الوقت ذاته إلى أن العلاقات بين المركز والمستثمرين الصينيين ستشهد تطوراً وفرصاً مضاعفة في الاستثمار خلال الاعوام القادمة مما ينعكس ايجاباً على مساهمة الشركات الصينية الكبرى في الاقتصاد والسوق المحلي وذلك لتعزيز دور ومكانة الاقتصاد السعودي كأبرز الوجهات الاستثمارية المفضلة لمجتمع المستثمرين والشركات الصينية.


وأضاف أن المركز ومن خلال القطاعات المستهدفة بالتخصيص يوفر فرصاً استثمارية ومشاريع ضخمة توفر فرصاً واعدة لمختلف المستثمرين على مستوى العالم.


ونوه لإطلاق المركز بوابة خاصة بالمستثمرين تمكن جميع المستثمرين المحليين والدوليين على الإطلاع والمعرفة بالفرص ومراحل تقدمها بشكل مستمر بأفضل التقنيات لضمان الشفافية والعدالة.

 

 

المركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين الشركات الصينية اقتصاد السعودية مال واعمال

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