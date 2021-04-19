صراخ ورعب فهد المولد في مقلب رامز عقله طار.. فيديو

وقع فهد المولد لاعب نادي اتحاد جدة والمنتخب السعودي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وشعر فهد المولد، بالرعب فور ارتفاع لعبة المحاكاة في الهواء ، وقام رامز جلال بالصراخ جانبه ورش المياه عليه باستمرار .

وبدأ فهد المولد، في الصراخ خوفا من النيران التي كانت تشتعل داخل لعبة المحاكاة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.