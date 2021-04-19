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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سلالة مرعبة من كورونا.. بريطانيا تضيف الهند إلى القائمة الحمراء

بريطانيا تضيف الهند
بريطانيا تضيف الهند إلى القائمة الحمراء بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا إضافة الهند  إلى "القائمة الحمراء" للدول الممنوعة من السفر إلى المملكة المتحدة، بسبب تفشي سلالة مرعبة من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في كلمة أمام مجلس العموم أنه اعتبارا من الساعة 4 صباح الجمعة 23 أبريل، يمكن فقط لمواطني بريطانيا وأيرلندا ورعايا دول ثالثة من الذين لديهم حقوق إقامة مسافرين من الهند دخول إنجلترا.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه سيطلب من أي شخص يصل إلى البلاد عزل نفسه في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام.

وتابع "رأينا مؤخرا سلالة جديدة من الفيروس تم تحديدها لأول مرة في الهند واكتشفنا الآن 103 حالات من هذا النوع"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من هذه الإصابات لها علاقة  بالسفر الدولي وتم التقاطها من خلال الاختبارات التي نجريها على الحدود".

وأضاف أنه تم تحليل لهذه العينات لمعرفة ما إذا كانت الطفرة الجديدة لديها أي خصائص مقلقة مثل قابلية أكبر للانتشار أو مقاومة للعلاجات واللقاحات"،

وأكمل  "بعد دراسة البيانات على أساس وقائي اتخذنا القرار الصعب والحيوي بإضافة الهند إلى القائمة الحمراء".

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