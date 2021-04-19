ننشر صور الأسلحة والحزام الناسف المضبوطة مع الإرهابيين المتورطين بقتل المواطن نبيل حبشى

حصل صدى البلد على الصور الخاصة بالأسلحة والحزام الناسف والسيارة المضبوطة بحوزة العناصر الإرهابية المتورطة فى قتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعي ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد.

وقد توافرت ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن (نبيل حبشي) بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وتم ‏التعامل الفوري مع تلك المعلومات والتي أسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان ‫ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لها وارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن ‏إحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على ٣ سلاح آلي وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الطلقات الآلية.

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