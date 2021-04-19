ابعد عني .. فهد المولد يصرخ في وجه رامز جلال .. فيديو

وقع فهد المولد، لاعب نادي اتحاد جدة والمنتخب السعودي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

واستمر فهد المولد في الصراخ داخل لعبة المحاكاة التي ارتفعت في الهواء وبدأت في التمايل يمينا ويسارا ، وقال فهد المولد لرامز جلال:" ابعد عني".

وتعرض فهد المولد لضرب مبرح من رامز جلال في لعبة حرب الالوان".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة