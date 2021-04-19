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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|منصة التجارة الرقمية.. خطة الإمارات لمنع الاحتيال بالتعاون مع البنوك

منصة التجارة الرقمية
منصة التجارة الرقمية

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن اطلاق منصة التجارة الرقمية لتقليل عمليات النصب والاحتيال بالتنسيق مع الجهاز المصرفي إذ تسعي من وراء تلك الإجراءات تعزيز الشمول المالي  وحماية تجارتها الالكترونية.


وبحسب مصادر رسمية إماراتية، فإن الاتفاق الذي ضم احدي شركات الاتصالات الإماراتية " اتصالات ديجتال" و مصرف الامارات المركزي عبر 7 بنوك من بينها " التجاري الدولي CIB، دبي التجاري، أبوظبي الأول، المشرق، الإمارات دبي الوطني، رأس الخيمة الوطني، الفجيرة الوطني"، فإنه من المقرر الفترة المقبلة الزام المستثمرين بالأمارات لاستخدام التقنيات الرقمية البنكية لتحسين مستويات التجارة .

 

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قال الدكتور صبري العزعزي، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف يعمل علي  تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي. ويعد إطلاق منصة اتصالات ديجيتال إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق هذا الهدف لأنه سيسهم في تقليل مخاطر الاحتيال الناتجة من النظام الحالي المعتمد على الأوراق في مجال تمويل التجارة.


وذكر المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في مصرف الإمارات المركزي، أن القطاع المصرفي في بلاده ملتزم  بعملية التحول الرقمي لإعداد دولة الإمارات لدخول عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرا إلي أن المنصة  تعمل علي تعزيز التعاون الدولي والابتكار وتحقيق نتائج مثمرة لقطاع تمويل التجارة على مستوى العالم.


وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال عام 2020 نحو 52 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 34.7 مليار درهم والصادرات بقيمة 10 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 7.3 مليار درهم فيما بلغت كمية التجارة بالمواد الغذائية نحو 17 مليون طن توزعت إلى الواردات بكمية 12.5 مليون طن والصادرات بكمية 3.1 مليون طن وإعادة التصدير بكمية 1.3 مليون طن.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية الرسمية “ وام”، أن جمارك دبي دعمت  جهودها لتعزيز الامن الغذائي بالعمل على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الأغذية خلال شهر رمضان المبارك .

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