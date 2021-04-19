فيديو جراف.. إسقاط على قضية فيرمونت.. هل يتم وقف عرض الطاووس؟

تعرض مسلسل "الطاووس" لهجمة شرسة بسبب ما تردد عن تشابه قصته مع القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ "فيرمونت" ما أدى إلى تقديم بلاغ للنائب العام بوقف عرض المسلسل.

ونفى صناع مسلسل الطاووس تشابه قصتهم الدرامية مع أي حدث حقيقي ما منح الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حافزا لمشاهدة العمل وتقييمه بناء على القصة الدرامية.

وصدم المسلسل المشاهدين بوقوع حادث اغتصاب لفتاة تعمل خادمة في إحدى قاعات الأفراح، من قبل 3 شباب من أصدقاء العريس، وتورط محامي في الدفاع عنها وتمسكه بأخذ حقها من مغتصبيها.



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