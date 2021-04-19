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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صراخ ورعب وضرب .. مشاهد من حلقة فهد المولد في رامز عقله طار

فهد المولد
فهد المولد

وقع  فهد المولد،  لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز عقله طار " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

 

وشارك فهد المولد ، في الألعاب الترفيهية التي تسبق مقلب رامز جلال، وسخر منه رامز جلال منه،  قائلا:"  تحس فهد داخل يغير لمبة وبيمشي غلط ".

 

وتعرض فهد المولد ، لضرب مبرح من رامز جلال في لعبة حرب الألوان، وقام رامز جلال بتصويب كرات الألوان تجاه فهد المولد مستخدما سلاح اللعبة.

 

وشعر فهد المولد، بالرعب فور ارتفاع لعبة المحاكاة في الهواء ، وقام رامز جلال بالصراخ جانبه ورش  المياه عليه باستمرار .


وبدأ فهد المولد،  في الصراخ خوفا من النيران التي كانت تشتعل داخل  لعبة المحاكاة.

 

واستمر فهد المولد في الصراخ داخل لعبة المحاكاة التي ارتفعت في الهواء وبدأت  في التمايل يمينا ويسارا ، وقال فهد المولد لرامز جلال:" ابعد عني".

 

وقام رامز جلال، برمي فهد المولد، من ارتفاع كبير في حمام سباحة،  قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية .

 

وبعد كشف المقلب، قال رامز جلال  لفهد المولد:" والله صاحبي انا هلالي بس بحبك، وأخوك احمد حجازي موصيني عليك “ ليرد الأخير :” حرام عليك".

 

واستمر فهد المولد ، في الصراخ داخل لعبة المحاكاة التي ارتفعت في الهواء وبدأت في التمايل يمينا ويسارا ، وقال فهد المولد لرامز جلال:" ابعد عني"، وضرب فهد المولد ، رامز جلال بعد الصعود من حمام السباحة مباشرة.

 

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.


 

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