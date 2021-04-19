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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: هل هلالك شهر مبارك

 
 هل علينا شهر كريم مبارك . شهر خص الله تعالى فيه الأمة الإسلامية بالفضل والعطاء والتكريم والإجتباء . شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان..شهر فرض الله تعالى صيامه وإستن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله قيامه يقول تعالى  ( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .شهر إتصلت الأرض فيه بالسماء وبدأ فيه وحي الله وقرآنه وأقرأ بإسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق . وإقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم ...هل علينا  الشهر الكريم  شهر النور والهدى والهداية شهر الإيمان والتقوى . شهر يضاعف الله تعالى فيه الأجر والحسنات ويجزل فيه المنح  والعطايا والهبات والنفحات ..الفريضة  فيه تكتب بسبعين فريضة فيما سواه . شهر البر والمعروف والإحسان . شهر  الكرم والجود وإطعام الطعام وجبر الخاطر  والعطف على اليتيم والأرملة والمسكين والفقير والمحتاح .. شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار . شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان . شهر تصفد فيه الشياطين وينادى مناد من قبل الله تعالى( يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر ) .. شهر يسمو فيه العبد المؤمن بروحه عن عالم الجسد والأرض والمادة والكثافة المادية البشرية . شهر يدلل العبد فيه على صدقه في محبته لله تعالى والولاء له سبحانه حيث يترك أسباب الحياة الماء والطعام حبا وطاعة وإستجابة لواهب الحياة سبحانه وتعالى  ويتشبه بعالم الملائكة.. شهر يعتق الله تعالى فيه كل يوم سبعون ألف من النار وفي آخر يوم يعتق الله تعالى فيه بقدر ما أعتق طيلة الشهر الكريم . شهر الصدق والإخلاص في محبة الله عز وجل ففيه عبادة السر والإخلاص ..شهر نسب الله تعالى صيامه إليه سبحانه  وأخفى فيه الجزاء لعظمه فقال سبحانه وتعالى  ( كل عمل إبن آدم لنفسه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) . شهر جعل الله تعالى فيه ليلة خير من ألف وهي ليلة القدر .إشار إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله بقوله ( إلتمسوها في العشر الأواخر في الليالى الوترية ).. شهر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر . شهر من صامه إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره . وكان عتقا له من النار .شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ..اللهم أعنا في هذا الشهر الفضيل على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا فيه لصالح الأعمال وأفتح لنا بابي التوفيق والقبول .وأجعله بداية توبتنا والصلح معك وأرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.. وأحفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من كل شر ومكر سوء ورد الأمة الإسلامية إليك ردا جميلا وأعد لها عزتها وكرامتها وقوتها ومجدها برحمتك وكرمك وجودك يا من هو على كل شئ قدير وبالإجابة جدير.

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