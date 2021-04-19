قلبي اطمأن.. غيث يرسم الابتسامة والبهجة على وجوه ذوى الهمم

الحلقة السابعة من الموسم الرابع

عرض برنامج "قلبي اطمأن" فى الحلقة السابعة من الموسم الرابع، أهم المبادرات التى تم تصويرها طوال هذا الموسوم للعرض فى شهر رمضان لمساعدة أصحاب الهمم،

وبدأ غيث مقدم البرنامج ببعض الكلمات عن أصحاب الهمم قائلًا "قد يولد البعض مختلفًا بطريقة ما وقد يتعرض أخرون لحوادث تجعلهم مختلفون،مهما كانت اختلافاتنا فلنا الخيار أن نتخذها كإعاقة أو تحدى،مضيفا: للجميع الحق فى فرص متساوية، فأصحاب الهمم يمثلون ١٥٪؜ من سكان العالم، و ٨٠٪؜ من ذوى الإعاقة يعيشون فى البلدان النامية

وبدأ غيث مقدم البرنامج بكلمته المعتادة " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وذهب غيث لإحدى المناطق فى العراق والتقى بأحد المواطنين، أب لأبنتين من أصحاب الهمم وحكي معاناته فى علاجهم وتوفير احتياجتهم،

وقدم غيث له بطاقات سعادة، كاتباً فيها " أنت تستحق السعادة، لذلك نهديك هذا لعلاج اولادك، واعطاه بطاقة سعادة أخرى لعلاج زوجته التى اصيبت فى حادثة.



وقدم بطاقات سعادة لفتاة من ذوى الهمم مدرسة لغة عربية تدعى فاطمة كاتباً فيها " أنت تستحقي السعادة،لذلك نهديك هذا لإكمال علاجك وتستطيعي أن تمشى مجددًا،الناس للناس".

وأضاف غيث، أن ٧٠ مليون شخص يحتاجون إلى كراسي متحركة بينهم ١٥.٥٪؜فقط منهم يمكنهم الحصول عليها.

وقدم غيث لطفلة تدعى سجود تعاني من ضعف السمع بطاقة سعادة تحمل سماعات للأذن لمساعدتها فى السمع جيدًا وكارت سعادة أخر لإستكمال تعليمها.

جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.