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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جنازة الأمير فيليب

عزاء خاص .. لفتة إنسانية من ميجان ميركل في جنازة الأمير فيليب

هاري وميجان
هاري وميجان

رغم العلاقة الطيبة التي جمعت الراحل الأمير فيليب بـ ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، والتي عاشت معهم لمدة عام في القصر الملكي، إلا أن ميجان ميركل لم تستطع الذهاب إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب الملكية التي شيعت أول أمس بعد وفاته منذ أسبوع . 

 

حمل ميجان ميركل الثاني كان السبب في منعها من السفر وحضور جنازة الأمير فيليب، فبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن طبيب ميجان ميركل منعها من السفر في رحلة طويلة مثل هذه تستغرق 11 ساعة حفاظاً على صحتها وعلى صحة الجنين ، خاصة وأنها كانت قد أجهضت حملا سابقا . 

 

لفتة إنسانية من ميجان ميركل

ميجان ميركل قررت أن تشارك بطريقة أخرى في جنازة الأمير فيليب، فتركت بصمة مميزة من خلال لفتة إنسانية بسيطة قامت بها، حيث قال صديق مقرب من ميجان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها "أدت واجبها" عبر إرسال بطاقة عزاء كتبتها بخط يدها، بالإضافة إلى إكليل من الزهور.

 

وذكر الصحفي أوميد سكوبي صديق ميجان، أنها بعثت بالرسالة وإكليل الزهور إلى كنيسة سانت جورج في وندسور ببريطانيا، حيث أجريت جنازة الأمير فيليب.

 

الأمير هاري في جنازة جده فيليب

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن ميجان ميركل تشعر بالالم و الحزن البالغ رغم عدم حضورها الجنازة، نظرا لعلاقتها الوطيدة بالأمير فيليب، فقد كان من أقرب الأشخاص إلى قلبها داخل القصر البريطاني، و عدم وجودها في الجنازة رغما عنها بسبب ظروف حملها.

 

أما بالنسبة للأمير هاري حفيد الأمير فيليب، فقد سافر الأسبوع الماضي إلى بريطانيا لحضور جنازة جده الأمير فيليب عقب علمه بخبر وفاته ، وبالفعل انتشرت صور للأمير هاري واقفا بجانب شقيقه الأمير وليام في جنازة الامير فيليب .

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