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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب: أرفض فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي

كلوب
كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رفضه فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي: "لدي نفس الرأي الذي قلته عام 2019 حول دوري السوبر، الناس ليسوا سعداء وأنا لست منخرطًا في ذلك الأمر".

وأضاف: “كان هدفي دائمًا أن أكون جزءًا من دوري الأبطال، أحب فكرة أن ويست هام يمكنه التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم”.

وتابع: "أتفهم غضب المشجعين، لا أعلم جميع التفاصيل وستتغير بعض الأمور لكن يجب أن تستعد لها وبالنسبة لنا نريد أن نكون بدوري الأبطال من خلال التأهل له".

وأردف: "أنا واللاعبون ليس لنا علاقة بما يحدث، لقد علمنا عن كل شيء بالأمس ومعلوماتنا عن السوبر ليج بسيطة جداً".

وكان نادي ليفربول أعلن إطلاقه رفقة 11 ناديا أوروبيا بطولة دوري السوبر الأوروبي، لتكون بدلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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