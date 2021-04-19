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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

صدى البلد


من كل عام يستقبل الاطفال شهر رمضان الكريم بكل مظاهرالبهجة والفرحة، ويتوق الاطفال لتقليد والديهم فى الصيام، ولكن علينا كأباء قبل تعويد الطفل على الصيام بالتأكد من الحالة الصحية للطفل بحيث لايعانى من نقص الحديد او امراض اخرى قد تتاثر بصيام الطفل ويمكن استشارة الطبيب فى ذلك، واذا صام الطفل فينصح بالا يقوم باى عمل شاق خلال ساعات الصيام، وان شعر الطفل بالتعب ولم يستطع التحمل فيجب افطاره حالا.
اما عن تدريب الطفل للصيام، يمكن تهيئته من خلال مشاهدة الاسرة فى استقبال شهر رمضان ومشاركته فى الاعمال الرمضانية كتعليق الزينة وشراء الفوانيس، وشراء الملابس الجديدة المخصصة للصلاة، كل هذه المشاهد تجعله يتسائل ماذا يعنى الصيام، ولماذا فى هذا التوقيت من كل عام؟
فكل هذه الامور فرصة يمكن استغلالها لتعرف الطفل باهمية الصيام، فهو تدريب على الضبط  الذاتي فهو ليس مجرد الابتعاد عن الطعام والماء بل يتطلب الابتعاد عن الأفعال السيئة كالغيبة والقيل والقال، ونمتنع عن النظر إلى الصور غير اللائقة أو سماع الكلمات الفاحشة فهو فرصة للارتقاء بالنفس، وفريضة من خمس فرائض لابد من ادائها ، وفيه فوائد صحية عظيمة ،. وفى هذا المقال سنطرح افكار تساعد اللوالدين فى تحفيز ابنائهم وتشجيعهم على الصيام ومنها:
1.مفكرة انشطة رمضان
تحتوى على قائمة  الانشطة التى يمكن للاطفال القيام بها فى كل يوم من ايام الشهر الفضيل بالتعاون مع افراد الاسرة، كأداء الصلاة فى المسجد بمشاركة الاب، تجمع الاسرة وعمل مأدبة قرآن، توزيع التمور والماء ، الاحسان والصدقات للمحتاجين، صلة الارحام، مشاركة الجيران بعض الاطعمة للود والاحسان اليهم وغيرها من الاعمال الصالحة التى تقرب الطفل من ربه ، وتوعيته باهمية هذه الاعمال وثوابها العظيم عند الله.
2.صندوق الصدقات
وتم عمل صندوق من خلال العلب الكرتونية القديمة وتزينه بالالوان او الورق الملون، ويضع فيه الطفل جزء بسيط من مصروفه الشخصى بنية التصدق عن كل يوم من ايام رمضان، ويتم فتح الصندوق فى نهاية الشهر والتصدق بما فيه وتوزيعه على المحتاجين.
3. ماذا يعرف الطفل عن رمضان
وفى هذا الجانب يتم تزويد الطفل بمعلومات بما يتناسب مع عمره عن عن فريضة الصوم وفضل شهر رمضان، وذلك من خلال بعض الكتيبات المصورة، الفيديوهات التعليمية، الاعمال اليدوية art craft، او من خلال تحفيزهم وتشجيعهم  وطرح اسئلة تخص الشهر الفضيل ومنحهم الفرصة للبحث عن اجاباتها للحصول على اكبر قدر من المعلومات للارتقاء بالنزعة الدينية بطرق غير تقليدية تجعلهم يندمجون دون الشعور بالملل.

4. رمضان فرصة
يمكن استغلال هذا الشهر فى نشر العلم كتدراس القرآن فى المسجد بالنسبة للصغار والاطلاع على قصص السيرة والصحابة والتابعين.
5. صندوق الدعاء
طريقة محفزة للاطفال لحفظ الادعية المأثورة اولتعويد الطفل على الدعاء واللجوء الى الله، فالدعاء استعانة وعبادة وابتهال ، فالدعاء مخ العبادة، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال  احضار زجاجة وتزيينها، ووضع ثلاثون دعاء فيها، وعلى الطفل سحب ورقة منها يوميا ويقرا الدعاء منها.

ولكى يصوم اطفالنا بطريقة صحية ننصح باستبدال الحلويات والدهون بالفواكه والخضار واللبن، ويفضل افطار الطفل على التمور لانها تعوضه الفقد الناتج عن الصيام وتمده بالمعادن والالياف التى فقدها، كذلك وجبة السحور مهمة بالنسبة للطفل لانه تساعده على تحمل مشقة الصيام بالاضافه انها تشعره بالاجواء الرمضانية العائلية وتزيد من ترابط الاسرة ، كذلك الاكثار من شرب الماء بعد الافطار والعصائر الطبيعية لمنع الجفاف.
وننوه ان هناك بعض الاخطاء التى قد يقع فيها الاباء اثناء تدريب اطفالهم على الصيام لابد من تجنبها، ومنها اجبارالطفل على الصيام او تهديده ان لم يصم، او تجاهل صيامه وتركه بدون معلومات عن رمضان او فريضة الصوم، التعامل معه بعبارات هادمة للذات مثل " غيرك بيصوم احسن " .
ولتدريب الطفل على الصيام يمكن القيام بالاتى:
• تدرج الطفل في الصيام من خلال صيامه لعدد من الساعات من العصر الى المغرب او من الظهر الى المغرب وذلك ليعيش فرحة الافطار مع الاسرة.
• مكافأة الطفل عند الصيام لتشجيعه على المواصلة.
• تحفيزه بكلمات ايجابية " انا فخور بصيامك " ، " ماشاء الله بقيت تقدر تصوم " وغيرها من الكلمات المحفزة.
• احضار رسومات اطفال عن رمضان والقيام بتلوينها.
• المشاركة و التطوّع في اطعام الطعام .
• صناعة فانوس رمضان للاطفال.
• حفظ سور قصيرة من القرآن الكريم ا يومياً أو أسبوعياً.

وبهذا نكون قد استعرضنا بعض الافكار المحفزة لتدريب الطفل على الصيام ومساعدة اولياء الامور فى التعامل الصحيح مع صيام اطفالهم، وننوه ان رمضان فرصة عظيمة للتقرب واعادة بناء علاقتنا بشكل افضل مع الصغار فلنحسن استغلالها.
 

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