بالتعاون مع بنك QNB.. ندوة عن "الشمول المالي" بألسن عين شمس غدا

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة للتثقيف المالي، في إطار التعريف بالشمول المال بالتعاون مع بنك QNB، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة و النصف من صباح غد “الثلاثاء”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تقام الندوة تحت رعاية د محمود المتيني، رئيس الجامعة، د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و أوضحت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تأتى في إطار فعاليات اليوم العالمي للشمول المالي، و أهمية دمج التخصصات البينية مع قطاع ريادة الأعمال، تماشيًا مع توجهات الدولة الإستراتيجية للتحول الرقمي.

و أشارت د يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية ينفذ خطة ممهنجة لدعم العملية التعليمية لطلاب الكلية لتتماشى مع التطورات على أرض الواقع في مختلف التخصصات.

وأكدت أن هذه الندوة تهدف الى نشر الوعي بين الطلاب و العاملين بالكلية و تنمية مهارتهم المالية للمساهمة في تحقيق التطوير الاقتصادي للدولة.



يمكنكم الحضور عبر الرابط التالي:

https://qnbho.zoom.us/j/98207385643?pwd=a2cyMWZ0WElnVGNJNnRNckZQRHlhdz09