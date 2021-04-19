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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تسجل 55 ألفا و149 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في تركيا
كورونا في تركيا

سجلت تركيا 55149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حسب بيانات وزارة الصحة اليوم 

وأظهرت البيانات وفاة 341 شخصًا بسبب COVID-19 في نفس الفترة ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 36267.

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا العالمي الآن أكثر من 141 مليونًا ، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب الوباء مؤخرًا 3 ملايين ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند ، بالتيمور ، والتي تجمع البيانات من السلطات ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً ، حيث أكدت إصابة أكثر من 31.6 مليون شخص ، في حين توفي ما لا يقل عن 567000 شخص بسبب  كورونا. 

وتمتلك الهند ثاني أعلى حصيلة  14.7 مليون مصاب و 177000 وفاة ، في حين تمتلك البرازيل ثاني أعلى معدل وفيات  373000 حالة  14 مليون إصابة

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