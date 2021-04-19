تركيا تسجل 55 ألفا و149 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت تركيا 55149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حسب بيانات وزارة الصحة اليوم

وأظهرت البيانات وفاة 341 شخصًا بسبب COVID-19 في نفس الفترة ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 36267.

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا العالمي الآن أكثر من 141 مليونًا ، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب الوباء مؤخرًا 3 ملايين ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند ، بالتيمور ، والتي تجمع البيانات من السلطات ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً ، حيث أكدت إصابة أكثر من 31.6 مليون شخص ، في حين توفي ما لا يقل عن 567000 شخص بسبب كورونا.

وتمتلك الهند ثاني أعلى حصيلة 14.7 مليون مصاب و 177000 وفاة ، في حين تمتلك البرازيل ثاني أعلى معدل وفيات 373000 حالة 14 مليون إصابة