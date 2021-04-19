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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأخ السند رزق .. رانيا يوسف تروج لـ مسلسل ملوك الجدعنه

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من مسلسلها الرمضاني ملوك الجدعنه ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت رانيا يوسف في مقطع الفيديو خلال كواليس مسلسل ملوك الجدعنه، وعلقت علي الفيديو قائلة: الاخ السند رزق".

 

مسلسل ملوك الجدعنه من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

 

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.


وأضاف “موسى”: “تدور أحداث المسلسل ضمن أجواء من الواقعية يمتزج فيها الأكشن بالكوميديا مع نكهة رومانسية، لذا سيجد الجمهور نفسه أمام مشهد مضحك يعقبه حدث تراجيدي قد يحول الضحك إلى حزن، وهو ما نعيشه في حياتنا اليومية.. يضاف إلى ذلك تعدد الخطوط الدرامية للعمل، الأمر الذي يحمل للمشاهدين الكثير من المفاجآت على امتداد الحلقات”.


وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، أوضح أحمد خالد موسى أن هذه التجربة شكلت حافزاً له كي يقدمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور.


وأضاف: “عندما عرضنا عليهما موضوع البطولة الثنائية تحمس كلاهما للفكرة رغم القلق من التجربة في البداية، لكن صداقتهما سهلت من الأمر، لذا حاولنا جميعاً تقديم كل ما في وسعنا لإنجاح هذه التجربة”.

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