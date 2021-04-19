عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يقدم لقاحات كورونا لمعتقلي سجن جوانتانامو

معتقل جوانتنامو
معتقل جوانتنامو

تبدأ القيادة الجنوبية الأمريكية، المسؤولة عن القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو والسجن العسكري، في تقديم التطعيمات للنزلاء في المنشأة اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا للمعلومات التي تلقتها صحيفة نيويورك تايمز من مسؤول في إدارة بايدن مطلع على خطة البنتاجون.

 

ويتعلق الامر إلى حد كبير بحماية القوة لشعبنا هناك والقدرة على المضي قدمًا في اللجان العسكرية، وقال المسؤول إن لدينا التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي بتطعيم هؤلاء المعتقلين بالشكل المناسب.

 

ووصفت مذكرة من ديسمبر من العام الماضي السجناء بأنهم معرضون لخطر كبير واستشهدت بكل من اتفاقية جنيف وإرشادات وزارة الدفاع كأسباب لتقديم اللقاحات.

 

ولم تبلغ القاعدة عن أي حالة إصابة منذ أن أعلن المسؤولون إصابة اثنين من أفراد الخدمة العسكرية بالفيروس خلال الشهر الأول للوباء.

 

وتشمل القيود الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين لزوار القاعدة ، بما في ذلك المحامون ومسؤولو الصليب الأحمر. 

 

وعلى الرغم من توقف المحاكمات وزيارات المحامين إلى حد كبير ، فقد ورد أن المحامين الذين تمكنوا من مقابلة موكليهم في المنشأة كان عليهم الاجتماع في ظروف جعلت من الصعب التواصل معهم.

 

وقال الميجور جريجوري ماكلوين، المتحدث باسم السجن من القيادة الجنوبية الأمريكية، إن الظروف تم إبلاغها من خلال إرشادات مركز السيطرة على الأمراض. 

 

وقال إن مسؤولي السجن لديهم "مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المعتقلين والحراس".

 

ويضم سجن خليج جوانتانامو بعض السجناء الأكثر شهرة وذوي القيمة العالية ، ومعظمهم من الإرهابيين المتهمين ، الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة. 

 

وعندما خطط المسؤولون لأول مرة لبدء تطعيم السجناء في وقت سابق من العام الجاري، واجهوا اتهامات بوضع سجناء إرهابيين على المواطنين الأمريكيين. منذ ذلك الحين ، تم تقديم التطعيمات لجميع الموظفين العسكريين والمدنيين في القاعدة ، مما دفع المسؤولين إلى البدء في عرضها على النزلاء اعتبارًا من يوم الاثنين.

الولايات المتحدة القاعدة البحرية البنتاجون الجيش لقاحات كورونا نيويورك تايمز الجيش الأمريكي وزارة الدفاع جنيف القانون الدولي

موضوعات متعلقة

وخيمة جدا .. بايدن يحذر بوتين من عواقب موت أليكسي نافالني في السجن

حاكم فلوريدا: بايدن صنع "كارثة" بـ "تفكيك" سياسات ترامب

المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق: قاعدة بلد خالية من الجنود وقت الهجوم

ترامب يهاجم بايدن بسبب إبقائه القوات الأمريكية في أفغانستان

ترشيحاتنا

لاعبو ليدز يونايتد ينددون بإقامة دوري السوبر الأوروبي قبل انطلاق مباراة ليفربول

ريلمى تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هواتفها Realme Q3 ..مواصفات

ببطارية 6000 مللى أمبير.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy M32 من سامسونج

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي الثاني غدا

تعرف على مواصفات و أسعار BMW X7 موديل 2021 في دولة الإمارات | صور

خاص.. موتوني ومتخدوش سلاحي.. عسكري المنيا فى الإختيار ٢ يروي كواليس المشهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

السكة الحديد: عودة حركة القطارات في الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

شد وجذب بين النواب ووزير التعليم.. ورئيس الشيوخ يتدخل لإنهاء الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

رمضان البيه يكتب: هل هلالك شهر مبارك

د.فتحي حسين يكتب: رمضان ..شهر العبادات ام شهر الاعلانات!

ليلى زيدان تكتب: حادث قطار طوخ.. دروس وعبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ