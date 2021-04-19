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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كهربا: مرجعتش الأهلي عشان الفلوس ولو عايزها كنت روحت براميدز

كهربا
كهربا

أجاب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، "الشيطان ولا كهربا؟"، بقوله :"أنا أشطر من شيطاني".

وقال "كهربا" خلال حواره ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، إنه أهلاوي جدًا، و قدم للزمالك كل ما عنده، مضيفًا "دا رزقي وأكل عيشي، وبوست شعار وتيشرت الزمالك وكنت صادق في ذلك، عشان أنا بحب جمهور الزمالك".

وعن احترافه في البرتغال، قال: كانت تجربة ولم تكن بهدف الهروب، وتابع:" أنا مش هارب ولم أخن أحد.. ونادي الزمالك هو اللى قصر معايا.. ولى معزة عند جمهور الزمالك".

وعن سبب رجوعه للأهلي قال كهربا:" مرجعتش الأهلي عشان الفلوس رجعت عشان ده بيتي لو كنت عاوز فلوس كنت روحت بيراميدز عرضوا علي أرقاما كبيرة".

وتابع:" الحمدلله حققت نجومية كبيرة ورجوعي للأهلي كان طموحي من زمان ووقعت علي بياض رغم اني كنت طالب عشرين مليون في الموسم وبعد رفض الإدارة وقعت علي بياض

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وكيفية معرفتها بأدق التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

كهربا نادي الزمالك النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا برنامج العرافة

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