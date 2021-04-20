لتجنب الخطر .. تعرف على أهم أسباب تلف فرامل السيارة

تتعدد العناصر الفنية داخل المنظومة الحركية للسيارة، فمن الممكن ان تاتي مهام الانطلاق الخاصة بالمحرك في المرتبة الأولى، كما أن حالة الإطارات تمثل قيمة كبيرة أيضًا، إلى جانب دورة التبريد و مروحة السيارة و العديد من العناصر المهمة.

و لكن تبقى منظومة الفرامل واحدة من أهم النقاط داخل السيارة، فهي المسؤولة عن إعطاء أمر التوقف، و صاحبة الكلمة الأولى و الأخيرة في تنظيم سرعة السيارة و التوقف في التوقيت المناسب.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الأسباب الخاصة بتلف فرامل السيارة.

– مواعيد الصيانة الدورية

من الضروري أن نقوم بالاهتمام بالموعد المحدد الخاص بالصيانة الدورية للسيارة، و الذي يشمل كافة العناصر الفنية داخل المنظومة الفنية بالسيارة، و خاصة "الفرامل" و ذلك لكي نحصل على أفضل المستويات أثناء إعطاء أمر التوقف.

– زيت الفرامل

تأكد من مستوى زيت الفرامل المتواجد داخل القربة البلاستيكية الصغيرة الخاصة به، وعدم نقصانه اطلاقًا كما يجب فحص الخراطيم الواصلة بين زيت الفرامل و العجلات، و التي تمنح تلك المنظومة افضلية التعامل، مع اختبار تسريب الزيوت.

–اقتناء المنتج الأصلي

يجب أن تقوم بشراء "تيل" الفرامل الأصلي و الابتعاد تمامًا عن المنتجات المقلدة، والتي تحدث بعد مدة قليلة أصوات صفير و احتكاكات عالية.

– طريقة الاستخدام المناسبة

يفضل أن تستخدم فرامل سيارتك برفق و عدم الضغط عليها بقوة إلا في حالات الضرورة، كما يجب عدم تعرض علبة المكابح إلى المياه بطريقة مباشرة و هي ساخنة.

–تخفيف الأحمال

من الأفضل ان نقوم بتخفيف الأحمال والأوزان الثقيلة داخل السيارة، و التي تؤثر على حركة استخدام الفرامل.