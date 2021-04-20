اقتصاد السعودية.. موانئ السعودية: 24 مليون طن زيادة في البضائع بنهاية مارس

حققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المتداولة بنسبة زيادة 7.62%، بواقع أكثر من 24 مليون طن، والقادمة عبر 1056 سفينة بنسبة زيادة 21.38%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" إنه تم تحقيق ارتفاعاً في إجمالي أعداد المواشي الواردة، بنسبة زيادة بلغت 209%، بواقع أكثر من 393 ألف رأس من الماشية الحية.

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وأوضح التقرير أن عدد الركاب بلغ 49 ألف راكب، وبلغت أعداد السيارات الواردة 75 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليون طن.



و حققت الموانئ ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة 15,32%، بواقع أكثر من 640 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة 33.83%، بواقع أكثر من 253 ألف حاوية قياسية.



وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.