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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول معايير الجودة في العملية التدريسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

اطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر ابريل 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  اليوم  حول معاير الجودة فى العملية التدريسية    بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا   اليوم ويتم استٱنافها غدا فى نفس الوقت .

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

 

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جامعة حلوان : ورش عمل افتراضية لدعم البحث العلمي

جدير بالذكر انه 
شارك طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم طباعه المنسوجات والصباغه والتجهيز في مسابقة تصميم طباعة المنسوجات ITEX، والتي تهدف لتعزيز الابتكار في الطباعة الرقمية على المنسوجات والإبداع بين صغار المصممين في إنشاء أنماط مبتكرة مميزة للنسيج المصري.


ونجح ٩ طلاب من أبناء قسم طباعة المنسوجات والصباغه بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في الفوز بالجوائز الاولي بالمسابقة وهم:
كريم اشرف، ناردين يوسف، مصطفى اشرف، مريم أديب، مصطفى محمود، منه جلال، ميار شفيق، ليلي مصطفي، مريم وليد.

أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس حلوان جامعة حلوان التعليم العالي

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