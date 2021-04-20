بمدي يصل لـ 700 كم .. أودي تكشف عن ايقونتها الجديدة A6

اشتعلت المنافسة داخل معرض شنغهاي الدولى للسيارات في نسخته الجديدة لعام 2021، حيث تقدم كبرى شركات تصنيع المحركات العديد من اصداراتها القوية و التي تأتي بإمكانيات قوية في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده مجال تصنيع السيارات، وخصوصا مع القدرات الكهربائية الجديدة والتي أصبحت حديث العصر.

وكشفت شركة أودي الألمانية العريقة عن احدث اصداراتها خلال المعرض، وهي النسخة الجديدة كليًا التي تحمل اسم A6 إي ترون، حيث ظهرت هذه المركبة التي تنتمي إلى فئة السيدان بإطلالة قوية من ناحية التصميم الخارجي، كما اضافت اللمسات الانسيابية العديد من نقاط القوة لهذا التصميم.

وتمتعت مقدمة السيارة A6 إي ترون بمصابيح اكثر عدوانية، واكصدام أمامي يحتوي على مصابيح ضباب علوية، وعجلات رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، مع جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز يجمع بين اللون الفضي و الأسود، متخذة تصميم النجمة الخماسية الاضلاع و التي تأتي بشكل مزدوج.

وتعتمد اودي على منصة PPE و تقول الشركة ان اول نسخة ستبنى على هذه المنصة ستنطلق بالفعل مع نهاية العام المقبل، حيث تأتي بقدرات فنية قوية يصل مداها إلى 700 كيلومتر، مما يجعلها تنطلق من وضع الاستعداد حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية اقل من 4 ثوان.

بينما تأتي النسخة A6 إي ترون بقدرات كهربائية تبلغ قوتها 800 فولت، مع خاصية الشحن السريع و التي تصل إلى 270 كيلووات عبر 10 دقائق فقط، بالإضافة إلى طاقة اخرى تبلغ حوالي 297 كم، مع بطارية تبلغ طاقتها 100 كيلووات/ساعة، كما يمكن شحنها من 5% إلى 80% في فترة زمنية أقل من 25 دقيقة.