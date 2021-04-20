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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تستمر حتى الواحدة والنصف صباحا .. البحوث الفلكية: ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة اليوم

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يترقب هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حدوث ظاهرة فلكية جديدة  تحدث مساء اليوم الثلاثاء في سماء القاهرة .
وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق  إن القمر سيكون مقترنا هذا اليوم مع الحشد النجمي "خلية النحل" الموجود في برج "السرطان" .
وأضاف خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن أفضل وقت لمشاهدة هذه الظاهرة ، يكون بعد غروب الشمس ودخول الليل ، لافتاً إلى أن هذا الاقتران يستمر حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا .
وأشار إلى أنه يصعب رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة ، حيث أن الأمر يتطلب استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة للتمكن من رؤيته .
ونوه ، إلى أنه يتطلب لرؤية مثل هذه الظواهر خلو السماء من الغيوم والسحب وبخار الماء .
جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، واستقبالهم بمقر المعهد لتعريفهم بهذه الظواهر وتوضيحها لهم .

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