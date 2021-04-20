تستمر حتى الواحدة والنصف صباحا .. البحوث الفلكية: ظاهرة جديدة تشهدها سماء القاهرة اليوم

يترقب هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حدوث ظاهرة فلكية جديدة تحدث مساء اليوم الثلاثاء في سماء القاهرة .

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق إن القمر سيكون مقترنا هذا اليوم مع الحشد النجمي "خلية النحل" الموجود في برج "السرطان" .

وأضاف خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن أفضل وقت لمشاهدة هذه الظاهرة ، يكون بعد غروب الشمس ودخول الليل ، لافتاً إلى أن هذا الاقتران يستمر حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل تقريبا .

وأشار إلى أنه يصعب رؤية الحشد النجمي "خلية النحل" بالعين المجردة ، حيث أن الأمر يتطلب استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة للتمكن من رؤيته .

ونوه ، إلى أنه يتطلب لرؤية مثل هذه الظواهر خلو السماء من الغيوم والسحب وبخار الماء .

جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، واستقبالهم بمقر المعهد لتعريفهم بهذه الظواهر وتوضيحها لهم .