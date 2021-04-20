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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس G80 تحصل على ترقيات قوية لنسخة 2022 .. صور

جينيسيس G80 تحصل
جينيسيس G80 تحصل على ترقيات قوية لنسخة 2022 | صور

كشفت شركة جينيسيس الرائدة وأحد أذرع عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، عن أحدث إصداراتها في عالم المحركات و هي النسخة القوية التي تحمل لقب الصانع مع اطلالة G80، و التي تم الكشف عنها بشكل رسمي داخل فعاليات معرض شنغهاي للسيارات النسخة الحصرية 2021.

أضافت جينيسيس العديد من القدرات الفنية داخل هذه السيارة، فقد زودت بمحركين كهربائيين، يطلقان قوة قدرها 365 حصان، مع 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، و من خلال هذه القدرات القوية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 4.9 ثانية فقط.

و على الرغم من عدم توافر البيانات المحددة حول طاقة الشحن ومدى السيارة، ولكن تقول جينيسيس  أن النطاق المسموح به يتخطى حاجز الـ 500 كم للشحنة الواحدة، كما دعمت بقدرات قوية تتعلق بمنظومة الشحن و التي تجعلها تصل من نسبة 10 % إلى 80 % خلال فترة زمنية مدتها 22 دقيقة.

وحصلت السيارة جينيسيس G80 على سقف مدعوم بألواح متطورة تدعم تقنية الطاقة الشمسية، كما زودت بخاصية الفصل التلقائي للمحرك بحسب ظروف القيادة المختلفة، و الذي يسمح بسلاسة التعامل مع قوة الدفع الامامي و الكلي، مما يتيح أسلوب افضل و متطور في القيادة.

تتحكم السيارة في مستوى الضوضاء الخارجي عبر خاصية ANC-R، كما دعمت بحزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة، إلى جانب منظومة المكابح، أما عن التصميم الخارجي فجاءت جينيسيس G80 بإطلالة جريئة و عصرية، حيث دعمت بعدد 4 مصابيح أمامية بشكل ثنائي الأداء، مع جنوط رياضية باللون الفضي متعددة الأضلاع، بالإضافة إلى وحدة شحن كهربائية في مقدمة المركبة.

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