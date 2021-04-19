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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري السوبر الأوروبي.. ميدو: أندية أوروبا سابقة بـ 20 خطوة .. وكاف ينصب على الأهلي والزمالك

شيكابالا وأيمن أشرف
شيكابالا وأيمن أشرف من مباراة الأهلي والزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب  نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مقترح إقامة "دوري السوبر الأوروبي" ، فكر جديد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ، وسيقام أيضا في إفريقيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي "كاف"  ولكن بشكل مختلف.

وأعلن 12 ناديًا أوروبيًا المشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى "دوري السوبر الأوروبي"، وشارك في البيان كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، انتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وقال ميدو عبر حسابه على موقع "انستجرام":" ما يحدث ثورة في كرة القدم وحرب على الأموال والجميع سيتأثر حتى في إفريقيا ستتأثر الأندية، والغريب ان نفس الموضوع يتم في افريقيا ، الاتحاد الإفريقي يضحك على الأندية الكبيرة التي أسست الكرة في إفريقيا مثل الأهلي والزمالك والرجاء المغربي والنجم  الساحلي التونسي  وصن داونز الجنوب أفريقي ومش عاوز أنسى  اسم  أي من الأندية العريقة في افربقيا ".

وتابع:" كاف سيتخذ قرارًا في إفريقيا لكن العوائد المادية هترجع للاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي وافق على دوري السوبر في افريقيا ورفضه في أوروبا ،  يجب على الأندية في إفريقيا ان تفوق" ويبقى عندها رؤية، ويعرفوا ان اللي بيحصل بالشكل المشابة في أوروبا اكبر عملية نصب على الأندية".

واستطرد:" الأندية في أوروبا سابقين بعشرين خطوة عن الأندية في إفريقيا"

واتم :" احذر مسؤولي الأندية أن ما يحدث في افريقيا أكبر عملية نصب على الأندية، "كاف" سيمنح الأندية نفس المبالغ القليلة التي كانوا يحصوا عليها ممكن يبقى2 مليون دولار رغم أنه هيحصل على مليارات الدولارات".

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