عمري 33 سنة ومدخن وعندي "نغزة" في صدري بالناحية اليسرى أعمل إيه؟.. حسام موافي يجيب

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سؤال:«عمري 33 سنة ومدخن وعندي نغزة في صدري ناحية الشمال أعمل ايه؟».



وقال موافي، في برنامج «ربِ زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن التدخين أمر خطير على صحة الإنسان،، مرجحا سبب النغزة التي في صدر السائل لأسباب تتعلق بالتدخين وليس القلب.

وأكمل أن جميع مرضى القلب والشريان التاجي مدخنون، و90% من هم على جهاز التنفس الصناعي مدخنون، وأكثر مرضى كورونا من المدخنين، واصفا المدخن بأنه مدمن.



وتابع أن التدخين قاتل وهذا الأمر علينا وضعه أمام الأعين جيدا، وهناك احصائية بأن معظم المصابين بمرض سرطان الرئة مدخنون، مستدركا أن سرطان المعدة والدم أعلى في المدخنين وليس سرطان الرئة فقط.



