عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمري 33 سنة ومدخن وعندي "نغزة" في صدري بالناحية اليسرى أعمل إيه؟.. حسام موافي يجيب

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن سؤال:«عمري 33 سنة ومدخن وعندي نغزة في صدري ناحية الشمال أعمل ايه؟».

 


وقال موافي، في برنامج «ربِ زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن التدخين أمر خطير على صحة الإنسان،، مرجحا سبب النغزة التي في صدر السائل لأسباب تتعلق بالتدخين وليس القلب.

 

 

وأكمل أن جميع مرضى القلب والشريان التاجي مدخنون، و90% من هم على جهاز التنفس الصناعي مدخنون، وأكثر مرضى كورونا من المدخنين، واصفا المدخن بأنه مدمن.

 


وتابع أن التدخين قاتل وهذا الأمر علينا وضعه أمام الأعين جيدا، وهناك احصائية بأن معظم المصابين بمرض سرطان الرئة مدخنون، مستدركا أن سرطان المعدة والدم أعلى في المدخنين وليس سرطان الرئة فقط.


 

الدكتور حسام موافي أضرار التدخين التدخين السرطان الوقاية من السرطان

موضوعات متعلقة

«التدخين قاتل» .. الدكتور حسام موافي يحذر المدخنين.. ويكشف عن أمراضه

السجائر اللايت أكذوبة.. حسام موافي للمدخنين: بلاش تبطل تدخين في العناية المركزة.. بطل وانت على رجلك

حسام موافي: لا يمكن زراعة الكلى لمن يتجاوز عمره 70 عاما

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات سوزان نجم الدين تكشف عن أنوثتها

تقارير: اتجاه لاستبعاد الفرق المشاركة في السوبر الأوروبي من دوري الأبطال.. وتتويج باريس سان جيرمان بطلًا

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

روسيا تستعد بخطة شاملة لمكافحة كورونا ومنع ظهور موجة جديدة

عصا بالفضة وذهب عيار 24 .. "سالي مبارك" تصمم وتبدع إكسسوارات ممثلي مسلسلات رمضان

خبير تربوي يدعو البرلمان إلى رفض مشروع وزير التعليم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

بعد تصريحاته المثيرة .. مي حلمي تسخر من محمد رشاد: أنا راجل برة بيتي

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ