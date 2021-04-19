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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف:استلام أكثر من 4300 طن قمح محلى

محافظ بني سويف: استلام 4300 طن قمح محلى

قمح
قمح

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 4 آلاف و369 طن تقريبا ،وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجاري وحتى صباح اليوم 19 أبريل " قبيل بدء أعمال توريد  اليوم" . 

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة . 

 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من  230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب  أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة . 

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محافظ بني سويف يُكرًم الأمهات المثاليات لعام 2021


من ناحية أخرى  شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف "اليوم" الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام،في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأم والأسرة 2021 وذلك بحضور إحسان عبد اللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وخالد شكرى  مدير إدارة الأسرة  والطفولة بالمديرية.

 

وفى كلمته ثمن محافظ بني سويف الدور العظيم للأم المصرية،ورسالتها في صناعة وإعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، وأكد "مهما كان حجم التكريم والاشادة فإننا لن ولم نوف الأم حقها في التكريم الذى يليق بها ويعبر عن العرفان بدورها في الحياة"، لافتا إلى أن لو كان بالإمكان لكرمنا كل أمهات مصر العظيمات ،مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت وستظل بحق الرمز والقدوة  للإيثار والتضحية والبذل و العطاء  والجود بدون مقابل ، سواء على الجانب الأسرى ودورها الاجتماعي في منظومة التنشئة أو على الجوانب العملية والمهنية والقيادة.
 

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