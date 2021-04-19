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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عصا أمير كرارة في مسلسل نسل الأغراب بذهب عيار 24

عصا بالفضة وذهب عيار 24 .. "سالي مبارك" تصمم وتبدع إكسسوارات ممثلي مسلسلات رمضان

المهندسة سالي مبارك
المهندسة "سالي مبارك" مصممة الحلي

بـ عصا ذات رأس ذهبية متقنة الصنع وسلسال من الفضة كانت المهندسة " سالي مبارك " بطلة من أبطال مسلسلات رمضان ولكن من خلف الشاشات، فقد حضرت موهبتها أمام الشاشات لتعلن عن مهارة يد وشطارة مهندسة مصرية تشكل الذهب والفضة كالصلصال في يدها.

بالفضة والذهب عيار 24 شكلت أنامل "سالي مبارك" مصممة الحلي والفضة، عصا "غفران الغريب" الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، أسد ذهبي وعصا سوداء عكست من خلالها شخصية "غفران الغريب" بكل مهاراة.

عصا غفران الغريب

تلك العصا التي لا تفارق "غفران الغريب" استحوذت على عقل وتفكير "سالي" لأشهر طويلة، فتقول لـ "صدى البلد":" كانت بداية العمل على تلك العصا وتصميمها بعد انتهاء أمير كرارة عمله في مسلسل الاختيار، وقتها دعاني وطلب مني أن نتوصل لتصميم يناسب الشخصية، شرعت في التفكير ولكن توقفنا لبعض الوقت ثم عودنا مرة أخرى للعمل".

"كرست تفكير 3 شهور لرسم التصميم وكان ذلك في شهر ديسمبر الماضي، ولضيق الوقت تم تنفيذها في 3 أسابيع فقط" كانت هذه رحلة العصا التي تزن رأسها فقط نحو كيلو أو كيلو نصف بداية من رسم على الورق حتى تصبح  جسم مادي بين يدي البطل في المسلسل.

عصا غفران الغريب

حتى يخرج أي من الحلي أو المصوغات إلى النور هناك رحلة متسلسلة، توضحها "سالي" قائلة:" في بداية أي عمل وخاصة الأعمال الفنية والدرامية، بعقد جلسة مع الممثل لفهم جوانب الشخصية وأدق تفاصيلها، حتى تعكس قطعة الحلي شخصية البطل في المسلسل أو الفيلم وتكون مربوطة به في الصورة الذهنية للمشاهد".

بدأ رمضان وحان عرض المسلسل كانت دقات قلب "سالي" تتسارع مع الظهور الأول للعصا تترقب تعليقات المشاهدين على صنع يديها، فتحكي لـ "صدى البلد":"كنت قلقانة جدًا من ظهور العصا على شاشات التليفزيون، وظل يلح علي سؤال هل هي حلوة أم لا، ظللت هكذا حتى بدأت ردود الفعل الجيدة تريحني، لأن أكثر قلقي أن العصا لها دور كبير في المسلسل وأخشى أن تفسد هذا الدور".

المهندسة سالي مبارك

ظهرت "سالي مبارك" التي درست التصميم في كلية فنون جميلة، في سباق المسلسلات الرمضانية لهذا العام 2021، وذلك في العصا التي صاحبت الفنان أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، والفنان مصطفى شعبان في مسلسل "ملوك الجدعنة" والفنان أحمد العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير".

سلسلة الخديوي مسلسل “اللي مالوش كبير”

ليس هذا السباق الأول الذي تخوضه أبنة كلية فنون جميلة، فقد سلكت ذاك الطريق قبل سنوات وتحديدًا مع مسلسل "كلبش" مع  الفنان أمير كرارة، لتنطلق في المسلسلات والأعمال الفنية، ولكن أكثر ما مس قلب "سالي" كانت تصميماتها لمسلسل "باشا مصر".

ومن الأعمال الفنية إلى أحداث وفعاليات أكبر، حيث شاركت في حفل نقل المومياوات الملكية من خلال الحلى التي صممتها لإحدى المذيعات، "صممت الحلي لإحدى المذيعات المقدمات حفل نقل المومياوات الملكية وكان شرف لي"، أما عن أحلام "سالي" فتسردها في إيجاز" أتمنى أشارك في حفل المتحف المصري الكبير" .

أبطال مسلسلات رمضان

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