رئيس "مصر الحديثة" يفتتح مقرا جديدا في محافظة البحيرة

افتتح رئيس حزب مصر الحديثة، الدكتور وليد دعبس، وعدد من قيادات الحزب، مقر الحزب الجديد بمحافظة البحيرة فى إطار خطة الحزب التوسعية للانتشار في جميع محافظات مصر.



وقال “دعبس”، في بيان، إن الحزب يعمل على التوسع والانتشار في المحافظات، لافتا إلى أن الحزب يملك العديد من القيادات القوية القادرة على تحقق أهدافه.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الحضور السياسى للأحزاب فى المحافظات يهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة وإعداد حملات التوعية على نطاق شعبى واسع بالتحديات التى تواجه الدولة فى الداخل والخارج.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم عدد من الزيارات علي مستوي الجمهورية من أجل توعية الشباب واشراكهم فى المشاركة السياسية، منوهًا بأن الأحزاب السياسية تعيش تجربة دديدة من نوعها خاصة فى ظل التمثيل الحزبى المتنوع والأداء القوى للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ وما تلعبه هذه الأحزاب من دور فى دعم مواقف الدولة بجانب دورها الرقابى والتشريعي.