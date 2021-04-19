عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عودة القداسات لمطرانية الكاثوليك في المنيا بإجراءات احترازية

مطرانية الأقباط الكاثوليك
مطرانية الأقباط الكاثوليك

أعلنت مطرانية المنيا للأقباط  الكاثوليك في بيان لها  الاستجابة لرغبة كثير من أفراد شعب الكنيسة بعدم الحرمان من الاحتفالات بأسبوع الآلام وعيد القيامة والذي يمثل أهمية كبيرة عن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك الاحتفالات بقداس أحد الشعانين واسبوع الآلام والجمعة العظيمه وقداس عيد القيامة المجيد ،مع مراعاة أقصي درجات الإجراءات الاحترازية ويمنع من الدخول من يخالفها علي أن تتحمل كل راعيه المسؤلية تماما .

وأضاف البيان أن المطرانية تعتذر عن أي استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد مع استمرار إغلاق قاعات العزاء وكذلك الصلاة علي المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة .

ولفت البيان إلى أن صلوات الاكليل تقتصر  علي أسرة العروسين  فقط مع حضور  20فردا من أقارب العروسين .

وشدد البيان علي انصراف المؤمنين عقب الانتهاء من الصلوات وعدم الوقوف في فناء الكنيسة ، وكذلك استمرار تعليق جميع الأنشطة والخدمات  والمؤتمرات والرحلات حتي اشعار اخر .

وأكد البيان علي تنفيذ هذا القرار بدأ من الخميس القادم .

وفي سياق آخر، كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تابع نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، حيث تفقد ، الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومخازن الأدوية، وغرف العزل والعناية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن وجدي مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة.

كما التقى ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ونقل لهم تحيات وشكر محافظ المنيا، على ما يبذلوه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى ، واستجاب لعدد من الحالات أثناء تفقده المستشفى، موجها وكيل وزارة الصحة ومدير عام الطوارئ بالمديرية بسرعة التنسيق وحل كافة المشاكل.

كنيسة احتفالات عيد القيامه المجيد القداس استجابة أسبوع الآلام عيد القيامة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات سوزان نجم الدين تكشف عن أنوثتها

تقارير: اتجاه لاستبعاد الفرق المشاركة في السوبر الأوروبي من دوري الأبطال.. وتتويج باريس سان جيرمان بطلًا

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

روسيا تستعد بخطة شاملة لمكافحة كورونا ومنع ظهور موجة جديدة

عصا بالفضة وذهب عيار 24 .. "سالي مبارك" تصمم وتبدع إكسسوارات ممثلي مسلسلات رمضان

خبير تربوي يدعو البرلمان إلى رفض مشروع وزير التعليم الجديد

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحاجة هنية صاحبة صينية إفطار قطار طوخ: "عايزة الأجر من ربنا"

وزير التعليم: الرئيس السيسي طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

بعد تصريحاته المثيرة .. مي حلمي تسخر من محمد رشاد: أنا راجل برة بيتي

جبهة باردة يشعر بها سكان القاهرة بعد ساعات| خرائط الطقس

أسعار البنزين الجديدة في مصر .. البترول تكشف التفاصيل وموعد الإعلان

بعد تصديق الرئيس.. غرامة مليون جنيه عقوبة إستيراد أو تصدير بلازما الدم بالمخالفة للقانون

قصة راكب حمل كفنه بحقيبة سفره ليقع ضحية حادث قطار طوخ.. فيديو

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مرفت القباني تكتب: الطاقة والكرما بين الوعي والوهم

أحمد شيخو يكتب: السلام والاستقرار بين القوى السلطوية والدولتية والمجتمعية

د. هبة جمال الدين تكتب: فلتنعموا بصحبة الشيطان

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الإصطناعى بين الواقع.. ولغز المستقبل

عثمان المقدم يكتب: قارئة الفنجان

فاطمة يوسف تكتب: 5 أفكار محفزة لصيام الأطفال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

اﻟﻤﺰﻳﺪ