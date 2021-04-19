عودة القداسات لمطرانية الكاثوليك في المنيا بإجراءات احترازية

أعلنت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك في بيان لها الاستجابة لرغبة كثير من أفراد شعب الكنيسة بعدم الحرمان من الاحتفالات بأسبوع الآلام وعيد القيامة والذي يمثل أهمية كبيرة عن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك الاحتفالات بقداس أحد الشعانين واسبوع الآلام والجمعة العظيمه وقداس عيد القيامة المجيد ،مع مراعاة أقصي درجات الإجراءات الاحترازية ويمنع من الدخول من يخالفها علي أن تتحمل كل راعيه المسؤلية تماما .

وأضاف البيان أن المطرانية تعتذر عن أي استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد مع استمرار إغلاق قاعات العزاء وكذلك الصلاة علي المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة .

ولفت البيان إلى أن صلوات الاكليل تقتصر علي أسرة العروسين فقط مع حضور 20فردا من أقارب العروسين .

وشدد البيان علي انصراف المؤمنين عقب الانتهاء من الصلوات وعدم الوقوف في فناء الكنيسة ، وكذلك استمرار تعليق جميع الأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات حتي اشعار اخر .

وأكد البيان علي تنفيذ هذا القرار بدأ من الخميس القادم .

وفي سياق آخر، كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تابع نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، حيث تفقد ، الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومخازن الأدوية، وغرف العزل والعناية، وذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن وجدي مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة.

كما التقى ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان المعظم، ونقل لهم تحيات وشكر محافظ المنيا، على ما يبذلوه من جهد، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى ، واستجاب لعدد من الحالات أثناء تفقده المستشفى، موجها وكيل وزارة الصحة ومدير عام الطوارئ بالمديرية بسرعة التنسيق وحل كافة المشاكل.