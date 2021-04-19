حتى لا ننسى.. الاختيار 2 يوثق استشهاد اللواء نبيل فراج في كرداسة

قامت قناة ON E الفضائية، بعرض سابع حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

ووثقت الحلقة السابعة لمسلسل الاختيار 2، لحظة استشهاد اللواء نبيل فراج، خلال الحملة الامنية التي وجهتها وزارة الداخلية لمنطقة كرداسة لتطهيرها من قبضة الارهابيين، وعرضت الحلقة الفيديو الاصلي للحظة استشهاد اللواء، ومحاولة إسعافه.



وبدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل الاختيار 2، بهجوم قوات الأمن المركزي بقيادة الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) والضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) لتحريرها من الارهابيين، واستعان صناع العمل بمشاهد حقيقية من الاحداث التي جرت في شهر سبتمبر ٢٠١٣، لاسيما لقطة استشهاد اللواء نبيل فراج، والقبض على عدد من الإرهابيين.



مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية



مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

الشهيد المنسي حاضر فى برومو الاختيار 2



وظهر في برومو مسلسل الاختيار 2، لقطات من الحرب التي خاضها رجال الداخلية المصرية ضد العناصر الإرهابية إبان فترة خلع محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، بعد ثورة 30 يونيو، وظهر في المسلسل العناصر الإرهابية تتبع أخبار الشهيد المنسي، قبل واقعة استشهاده في حادث كمين البرث.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2



الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.



أبطال مسلسل الاختيار 2



مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.