علي جمعة: السيدة نفيسة كانت تحب العبادة منذ الصغر ولازمت المسجد النبوي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة سميت بذلك من النفاسة وهو الشئ النفيس، منوها بأنها سليلة بيت النبوة.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنها ولدت سنة 145 هجرية، وهي بذلك أكبر من الإمام الشافعي بخمس سنوات، وأبوها كان أمير المدينة وهو الحسن الأنور، وهو ابن زيد الأبلج، ابن الحسن الكبير أخو سيدنا الحسين.

وأشار إلى أن السيدة نفيسة كانت تحب العبادة منذ صغرها وكانت ملازمة للمسجد النبوي الشريف، فكانت نموذجا لما حدث في القرن الثاني الهجري من المثال الصالح الذي قدمه المسلمون للعالمين، وكان هذا النموذج في السيدة نفيسة.

وذكر أن السيدة نفيسة تزوجت من سيدنا إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباخر بن علي زين العابدين بن سيدنا الحسين، فإذا السيدة نفيسة التي هي من نسل الحسن تزودت إسحاق الذي هو من نسل سيدنا الحسين.